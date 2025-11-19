2 bin 800 yıllık mühendislik harikası Keşiş Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

Urartu uygarlığından günümüze ulaşan ve Van’ın Gürpınar ilçesinde yer alan, doğal dokusu ve tarihi kimliğiyle öne çıkan 2 bin 550 metre rakımdaki yaklaşık 7 kilometrelik Keşiş (Turna) Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi biçimde su kaybediyor.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarımsal sulama amacıyla inşa ettirilen ve dünyanın en eski göletleri arasında gösterilen bu tarihi su yapısı, tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "İklim değişikliğinden kaynaklı havzanın hem sıcaklıklardaki artış, kuraklık, o buharlaşmanın şiddetiyle beraber göl son yıllarda zaman zaman tamamen kuruma riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla şu an Keşiş Gölü'ne baktığımızda hakikaten alanının büyük ölçüde kaybolduğunu, o kalan alanların işte sazlıklar şeklinde küçük su birikintilerden oluştuğunu görebiliyoruz" dedi.