2 bin 800 yıllık mühendislik harikası Keşiş Gölü kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 800 yıl önce yaptırılan ve dünyanın en eski göletleri arasında gösterilen Van’daki Turna (Keşiş) Gölü, küresel ısınma ile uzun süren kuraklığın etkisiyle hızla yok olma riskiyle karşı karşıya. Deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yüksekte bulunan tarihi su yapısında gözlenen belirgin seviye düşüşü, hem sulama amaçlı göle bağımlı olan yöre halkını kaygılandırıyor.

Urartu uygarlığından günümüze ulaşan ve Van’ın Gürpınar ilçesinde yer alan, doğal dokusu ve tarihi kimliğiyle öne çıkan 2 bin 550 metre rakımdaki yaklaşık 7 kilometrelik Keşiş (Turna) Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi biçimde su kaybediyor.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Urartu Kralı II. Rusa tarafından tarımsal sulama amacıyla inşa ettirilen ve dünyanın en eski göletleri arasında gösterilen bu tarihi su yapısı, tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "İklim değişikliğinden kaynaklı havzanın hem sıcaklıklardaki artış, kuraklık, o buharlaşmanın şiddetiyle beraber göl son yıllarda zaman zaman tamamen kuruma riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla şu an Keşiş Gölü'ne baktığımızda hakikaten alanının büyük ölçüde kaybolduğunu, o kalan alanların işte sazlıklar şeklinde küçük su birikintilerden oluştuğunu görebiliyoruz" dedi.

