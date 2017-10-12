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"20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz "Şimdi artık öğrenme süresi hızlandı. Bizim zamanımızda ders saati 50 dakika falandı. Şimdi bu süre giderek azaldı. 20-25 dakika en idealidir diye düşünüyorum" dedi.
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