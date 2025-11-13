Google Haberler

20 şehidimizin cenazeleri Ankara'ya getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan ve Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi askeri kargo uçağı Ankara'ya getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait "C130" tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Signagi Belediyesinde düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri personelin naaşları, tamamlanan adli tıp çalışmalarının ardından Türkiye'ye gönderildi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede düşen uçağın enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşılan şehitlerin naaşları, akşam saatlerinde Tiflis Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Naaşlar, burada bulunan bir "A400M" askeri kargo uçağına konuldu.

Uçak, yerel saatle 19.30 sularında Türkiye'ye gelmek üzere Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Naaşlar Ankara'ya getirildi

20 şehidin naaşı, ilerleyen saatlerde Ankara'ya ulaştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin cenazeleri, yarın sabah Ankara'dan düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.

Son şehide bugün ulaşıldı

İçinde 20 personelin bulunduğu uçağın kaza kırıma uğramasının ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" bilgisini vermişti.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada ise yoğun arama çalışmaları sonucunda son şehit naaşına da ulaşıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
