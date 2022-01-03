  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. 2022 Kira artış oranı belli oldu! Kiralara ne kadar zam geldi?

2022 Kira artış oranı belli oldu! Kiralara ne kadar zam geldi?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranları belli oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal kira zammını Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendirdi.

Diğer Videolar
Enflasyon zirvede! Dolar ve yeni yıl zamları nasıl etkileyecek? | Gülay Yıldırım ile Piyasa Yorumu
Tanju Özcan: Halay çekenler varsa ben vazgeçmedim
Haiti Başbakanı Henry’e suikast girişimi
Rus uçakları İdlib'e su sağlayan istasyonu vurdu
Keşmir'de tapınakta izdiham: 12 ölü
Mobil iletişim alanında 2022'de neler olacak? | Teknoloji Dünyası
Yeni Zelanda 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi
Kripto para yasası ne getirecek? Bitcoin ve altcoinlerde 2022'de ne bekleniyor?