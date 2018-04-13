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"2023 hedefleri 2019'dan geçiyor"

Bakan Elvan, "2023 hedefleri 2019'dan geçiyor. 2019 yılında güçlü bir şekilde, başarılı bir şekilde netice alırsak 2023'ün önünü açmış olacağız. 2023'ün önünü açmak demek Türkiye'nin önünü açmak demek. AK Parti'nin Türkiye'nin başarısı demek." dedi.
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