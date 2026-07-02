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215 metrelik dev gemi İstanbul Boğazı'nda: Gemi trafiği askıya alındı

İtalya'dan Romanya'ya seyreden Bahamalar bayraklı 215 metre uzunluğundaki boru döşeme gemisi JSD6000'in İstanbul Boğazı geçişi nedeniyle gemi trafiği güvenlik amacıyla çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu.

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İtalya’dan Romanya’ya seyir halinde olan 215 metrelik Bahamalar bayraklı boru döşeme gemisi JSD6000 İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor. Geminin geçişi esnasında boğaz hattı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı’nın güney girişinden 07.00’de boğaza giriş yapan ve Romanya’ya seyreden Bahamalar bayraklı 215 metre boyunda 49 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi JSD6000 Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada boğaz hattı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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