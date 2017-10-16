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217 milyon liralık projenin kadın şefi

Avrupa Birliği'nin (AB) 217 milyon liralık hibe desteğiyle yapılan Samsun Lojistik Köy Projesi'nin şantiyesinde tek kadın olan makine mühendisi Esra Kendüzler, her gün kilometrelerce yürüyerek şantiyede denetimde bulunuyor.
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