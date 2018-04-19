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"24 Haziran Türkiye için tarihi bir gün"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, erken seçim için "24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. 24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." dedi
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