Her hafta Pazar günü Vahap Munyar’ın sunumu ile Dünya Gazetesi’nin dijital medya platformlarında yayımlanan Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan oldu.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Eda Uluca Özcan şunları söyledi;

“50 milyar TL’lik pazar büyüklüğü var”

Çalışanlarına yemek verme konusunda 50 milyar TL'lik bir pazar büyüklüğü var. Bunun yaklaşık yüzde 13'ü yemek kartıyla bu faydayı sağlıyor. Bu da 7-8 milyar TL'ye tekabül ediyor.

Türk halkının yemek tercihinde genellikle kebap ve köfte öne çıkıyor. Sonra fast food ve ev yemekleri geliyor. Ödemelerde ise Uzakdoğu yemekleri ve pizzada dijital ödeme tercih ediliyor.

Pandemi alışkanlıkları değiştirdi

Pandemi öncesi harcamaların yüzde 40'lık kısmı öğle saatlerinde yapılırdı. Şimdi bu oran yüzde 23'lere düştü; akşam 5-8 arası dönem yüzde 40'a çıktı. Gün içerisindeki kullanım biraz geçe kaydı.

“25 TL teşvikten faydalanabilirsiniz”

Her sene devletin verdiği vergiden muaf yemek bedeli yeniden belirleniyor. Bu sene KDV hariç 25 TL olarak belirlenmiş durumda. 25 TL'ye kadar çalışanınıza bedel verdiğinizde olduğu gibi düşebiliyorsunuz. Bu teşvikten faydalanabileceğiniz üst sınırdır.

“Bütçeyi çalışanın kendisine verdik”

Sodexo olarak dedik ki; "Biz bu bütçenin yönetimini çalışanın kendisine verelim. Diyelim ki 3 bin liralık bir bütçe veriyoruz. Ne kadarını yemek, ne kadarını market, ne kadarını yakıt için harcamak istiyorsa kendisine bırakalım."

Biz 1993 yılından beri Türkiye'de varız ve bu sistemi Türkiye'ye getiren firmayız. Bugün yaklaşık 25 bin şirketin 1 milyona yakın çalışanına hizmet veriyoruz. Bu çalışanlar bu hizmeti esnaf ve restoran gibi 45 bin üye işyerinde alıyor.

“100 bin civarında firma bu hizmetten faydalanıyor”

Türkiye'de yaklaşık 26 milyon çalışan varsa sektör olarak 3 milyonun üzerinde çalışana yemek kartı hizmeti veriyoruz. Yine de bu rakam Avrupa standartlarının yarısı seviyesinde. 100 bin civarında firma bu hizmetten faydalanıyor.

Sosyal devlet anlayışı olan ülkelerde işverenler çalışanlara yemek gibi yan hakları veriyor. Biz de şanslı ülkelerden biriyiz. Yüzde 12-13 civarında çalışan bu haklardan faydalanıyor. Avrupa'da bu oran yüzde 25'lerde.

“Nisan ayına göre yüzde 34 artış var”

Yemek kartı verme konusunda geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre bu yıl yüzde 34 artış var. Şirketler bu faydanın olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha keşfetmiş oldular. Yemek kartı harcamalarının yüzde 66'sı İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşiyor.

Avrupa'da devlet şirketlere 'çalışanlarına hak sağla' diyor. Amerika'da bu yok. Biz grup olarak 72 ülkede varız. Ama yemek kartı hizmeti veren kolumuz 34 ülkede faaliyet yürütüyor. Dünya genelinde sosyal devlet ilkesi ancak bu ülkelerde var.

“Yan haklara da cevap vermeye çalışıyoruz”

Sodexo çalışan deyince ilk akla gelen marka. Çalışanın ihtiyacı yemek dışında ne olabilir? Ödüllendirme ihtiyacı var, eğitim, sağlık, spor, dil veya gıda yerine giyim ihtiyacı gibi esnek yan haklar talep edilebiliyor. Bunlara da cevap vermeye çalışıyoruz.

“Nakit yerine kartla verince kişi başı 7 bin liraya yakın tasarruf sağlıyor”

Şirket olarak 81 şehrimizde hizmet veriyoruz. Sisteme her türlü işletme dahil olabiliyor. İşveren verdiği bu yemek faydasını vergiden düşebiliyor. Bunu nakit yerine yemek kartıyla verdiğinde kişi başı 7 bin TL'ye yakın tasarruf yapıyor.

“Türkiye’de ilkiz, dünyada birincilik ödülü aldık”

Mobil ödeme uygulamasını Sodexo olarak ilk defa Türkiye'de uygulamaya koyduk. Globalde dönüşüm yönetimi tarafında dünya birinciliği ödülü aldık. Türk insanı yenilikçilik ve yaratıcılık konusunda fark yaratıyor.