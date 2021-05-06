“250 milyon dolar yatırım yapacağız”

Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’in konuğu SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu oldu.

Volkan Akı’nın sunduğu ve her hafta çarşamba günü Dünya Gazetesi’nin dijital platformlarında yayımlanan C-Level Sohbetler’in konuğu SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu konuk oldu. SANKO’nun geleceğine dair açıklamalar yapan Konukoğlu, Lüleburgaz’da yeni bir tesis açmak için çalışmalara başladıklarını ve 250 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirtti.

“SANKO Grubu’nda 65 yaş sınırı var”

“Biz SANKO Grubu’nda 65 yaş sınırı var. 65 yaşını dolduran herkes, profesyonel veyahut aile ferdi hiç fark etmeksizin SANKO Yönetim Kurulu’ndan aldıkları görevleri 65 yaşını doldurduklarında bırakırlar. Bunun neden yapıldığına dair soru işaretleri var. Arkadan gelen genç arkadaşlarımızın bir üst görevlere gelebilmeleri için böyle bir uygulamamız var. Gençlerin önünü açmak lazım. Şimdi sıra bana geldi. Öyle bir dönemde devraldık ki pandeminin ortasına düştük”

“Pandeminin başında müşterilerimizin ödemelerini durdurduk”

“Pandeminin ilk günlerinde panikledik. O 2-3 günlük süreçte yoğun bir beyin fırtınası yaptık, “Ne yapmamız gerekir? Nasıl önlem almamız gerekir?” diye uzun uzun düşündük. Bu bize tekrar gösterdi ki; dedemizden gelen önümüzdeki 9-10 ayın bütçesini bünyemizde tutmamızın inanılmaz bir faydasını gördük. Bütün çalışanlarımızın sağlığını korumak için her türlü tedbiri aldık, önerilen ne varsa yerine getirdik. Bütün müşterilerimize, 31 Mart 2020 gününde 2 ay boyunca 0 faizle ödemelerini dondurduk. Bu sayede müşterilerimizi de korumuş olduk. O dönemde müşterilerimizin yaralarına tuz basmaya çalıştık. Teknolojiyi yenilemek için hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Tüm şirketlerimizin bilgi işlem altyapılarını ve sistemlerini yeniledik. İnternet satışının ne kadar önemli olduğunu gördük ve o alana da girdik. Pandemi öncesinde internet satışımız hiç yoktu. Maske satmaya başladık. 15 kere yıkanabilen, yüzde yüz organik pamuktan maskeler ürettik. Bunların çoğunu internetten satıyoruz.

Şirketlerimiz arasında yıllardır video konferans sistemlerimiz vardı ama biz bunları kullanmazdık. Pandemi döneminde bunu da kullanmaya başladık. Bu insanların daha hızlı karar vermesini sağladı. Bundan sonraki dönem içerisinde de kendimizi yenilemeye devam edeceğiz”

“2021 yılı daha verimli”

“2020 yılı performansımızdan memnunum. İlk 2 ayın vermiş olduğu kaostan sonra hızlı bir şekilde toparlandık. 2020 yılı için yapmış olduğumuz bütçeyi yüzde 100 tutturamadık ama yüzde 10 kadar küçük bir eksikle bütçemizi tamamladık.

Şu an ise 2021 yılı, 2020 yılına göre daha verimli geçiyor. Genel olarak hem ihracat hem de iç piyasada hareketlilik meydana geldi. Bu sene bütçemizi çok daha fazlasıyla tutturacağımıza inanıyorum.”

“Yeni barkodumuzu okuttuğunuzda karbon ayak izini göreceksiniz”

“Tekstil bizim ana sektörlerimizden bir tanesi. Her sene bir yenilememiz, bir ilavemiz oluyor. Şu an ise sürdürülebilirlik noktasında, organik pamuk üretiminin Türkiye’de arttırılması için çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda izlenebilirliği ön plana koymaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde, SANKO’nun iplik ve kumaşlarından üretilmiş ürünleri, bire bir nereden geldiğini, ne kadar kimyasal kullanıldığını, karbon ayak izini barkodunu okuttuğunuz takdirde görebileceksiniz. Şu anda bunun alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Sürdürülebilir dünyanın en önemli konularından biri haline geldi. Geri dönüşüm de keza öyle, bu konudaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Önümüzdeki süreçte tekstil ürünlerini tekrar kullanabileceğimiz bir çalışma içindeyiz. Biz tekstil sektörünün 1904 yılından beri içindeyiz, bu sektör benden sonraki nesillerde de devam edecek.”

“Geri dönüşümü ön planda tutmalıyız”

“Teknik tekstil dediğimiz şeyin iki ayağı var. Biri pamuğa dayanan, bir de sentetik tekstil kısmı var. Biz de pamuklu kısım daha ağır basıyor ama önümüzdeki dönemde sentetik tekstilde de olacağız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşümü ön planda tutmalıyız. Ne üretirsek üretelim, geri dönüşümden faydalanmak zorundayız. Sürekli dünyaya kirlilik bırakamayız.”

“6 ayda bir yüzlerce koleksiyonunun yüzde 30’u değişiyor. Bizim AR-GE departmanında 200’e yakın insan çalışıyor. Bu insanlar hep yenilikler için çalışıyor. Dünyada çift taraflı ilk blue jean’i biz ürettik. Şu an çok daha farklı noktalara doğru gidiyorlar. Biz müşterilerimize her 6 ayda bir yeni ürün sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“250 milyon dolar yatırım yapacağız”

“Ambalaj konusunda süper film var, özel üretimimiz. Burada kapasite arttırıyoruz. Buradaki kapasiteyi 2’ye katlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Lüleburgaz’da yeni tesis kuruyoruz, çalışmalarımız başladı. Ambalaj dünyada önemli bir noktaya gidiyor, bu yüzden bu alanda yatırım yapma kararı aldık. Bu sene bizim, pandemiye rağmen 250 milyon dolar civarında bir yatırım planımız var.”

“Türkiye ön plana çıkabilir”

“Pandemi döneminde hammadde üreticileri frene bastı. Herkes durmak zorunda kaldı. Tedarik zinciri bozuldu. Bir anda her şey durdu. Duran bu dev tesisleri tek faaliyete geçirmeniz, açığı kapatmanız zaman alır. Bu tam bir fırsat, şu an yaşanan krizi fırsata çevirirsek ülke olarak çok ön plana çıkarız. İnsanlar tek tedarik şirketi ile çalışmanın büyük bir hata olduğunu fark etti. Bu bizim için iyi bir fırsat, hem ülkemizin konumu hem de genç nüfusumuzun olması büyük avantaj. Türkiye burada lojistik ve denizcilik alanında öne çıkabilir.”

“Gaziantep çok daha fazla ihracat yapacak”

“Her organize sanayinin içerisine demiryolunun girmesi gerekiyor. Demiryolunu yeterince kullanmıyoruz. Hassa Tüneli devletin 2021 yılı bütçesinde yer alıyor. Eğer açılırsa Gaziantep çok daha fazla ihracat yapan bir şehir haline gelir”

“9 milyar dolara ulaşacağız”

“Gaziantep Sanayi Odası olarak ikinci bir organize sanayi bölgesi açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa zamanda dağıtıma da başlayacağız. Gaziantep’teki tüm sanayici, iş adamları ve inşaatçılara teşekkür ederim. Dün rakamları aldım, 2020 yılı ocak ile 2021 yılı ocak ayı arasında sigortalı çalışan sayısı yüzde 15 artmış. Türkiye’nin başka hiçbir yerinde yok bu durum. İlave yaklaşık 60 bin insana iş vermişiz. İhracatta mart ayındaki ihracatta 478 artış var, genele baktığımız zaman ise yüzde 24 civarında bir artış var. Toplam ihracatımız 7 milyar 950 milyon dolar. Bu sene Allah kısmet ederse 9 milyar dolara ulaşacağız. İthalat ihracat dengesine bakıyorum, yüzde 144 oranında dengemiz var. Türkiye’ye döviz kazandırıyoruz. Gaziantep olarak 170 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’de üretilen maske kumaşının yüzde 90’ı Gaziantep’te üretiliyor”