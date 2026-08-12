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27 yıl sonra bir ilk: Avrupa’da tam Güneş tutulması büyüledi

Avrupa’da 1999’dan bu yana görülen ilk tam Güneş tutulması, milyonlarca kişinin katıldığı gözlemlerle takip edildi. Tutulmanın en uzun sürdüğü nokta İzlanda’nın batısı olurken, burada Güneş yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca Ay’ın gölgesinde kaldı.

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İzlanda’dan İspanya’ya uzanan "tam Güneş tutulması" güzergahında milyonlarca kişi; meydanlarda, gözlemevlerinde ve resmi gözlem noktası olarak belirlenen alanlarda bir araya geldi. Bilim insanları, nadir görülen gök olayını kayıt altına almak ve incelemek üzere uçaklar ve gözlem sistemleri kullandı.

Sınırı Türkiye’ye ulaşmayan güneş tutulması, Kuzey Kutbu çevresi ve Grönland’dan İzlanda’nın batısına, ardından Atlas Okyanusu üzerinden İber Yarımadası’na ilerledi. Tam Güneş tutulması, dar bir hat üzerinde yaklaşık iki dakikaya varan tam bir karanlık oluştururken, Avrupa’nın büyük bir bölümünde farklı oranlarda parçalı olarak izlendi. Tutulma, Grönland, İzlanda, İspanya, Portekiz'in küçük bir bölümü ve Rusya'nın kuzey kesimlerinden tam olarak izlendi. Avrupa'nın geri kalanı, Kuzeybatı Afrika, Kanada ve ABD'nin kuzeyinde ise parçalı tutulma gözlemlendi.

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