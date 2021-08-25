3 bin yıllık vadide Büyük Taarruz için balonlar havalandı
3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi Emre Gölü'nde Büyük Taarruz'un yıl dönümü kapsamında balon uçuşu gerçekleştirildi.
DÜNYA Haber Merkezi
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Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Emre Gölü'nde Afyonkarahisar'ın ilk Frigya Balon Festivali düzenlendi.
Sabah erken saatlerde, gün doğumu ile başlayan etkinlikte 5'i gösteri balonu olmak üzere 20 sıcak hava balonu havalandı. Rengarenk balonlar Emre Gölü üstünde güzel manzara oluşturdu.