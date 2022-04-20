3 yılın zirvesi! ABD tahvil faizlerinde artış Türkiye için ne anlama geliyor? | Şans Sohbetleri
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ABD Merkez Bankası (Fed)’in 3-4 Mayıs’taki kritik faiz toplantısı öncesi gelen sözlü yönlendirmeler sonrası tahvil piyasalarında satış eğilimi güçlendi. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi Mart 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıktı.
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, ABD tahvil faizlerindeki artışın piyasalara etkisini, Fed toplantısından beklentileri, navlun, petrol, altın, gümüş fiyatlarındaki gelişmeleri ve kripto para piyasasında son durumu değerlendirdi.
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