35 derecede hasat başladı: Sofraların vazgeçilmezi hazırlıyor

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Edirne'nin tescilli lezzetlerinden Karaağaç acı biberinde hasat dönemi başladı. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde üreticiler ve tarım işçileri, sıcak havaya rağmen 9/8'lik ezgiler eşliğinde biberleri toplamaya başladı.

Hasat programına katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç acı biberinin sadece Edirne tava ciğerinin tamamlayıcısı olmadığını, ulusal marketlerde de yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Ata tohumu kullanılarak kimyasal uygulanmadan yetiştirilen biberin üretim alanlarını artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sezer, son yıllarda talebin üretimin üzerine çıktığını söyledi.

Üretici Tunahan Ule ise bu yıl 150 dekarlık alanda üretim yaptıklarını belirterek yaklaşık 250 ton rekolte beklediklerini kaydetti. Ule, geçen yıla göre hava koşullarının daha elverişli olduğunu ve bunun verime olumlu yansıdığını dile getirdi.

Hasadın ardından toplanan Karaağaç acı biberleri iplere dizilerek yaklaşık bir ay gölgede kurutulacak. Kurutulan biberler, Edirne'nin meşhur tava ciğerinin yanında ikram edilmesinin yanı sıra Türkiye'nin farklı noktalarındaki marketlerde de tüketiciyle buluşacak.