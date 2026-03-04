35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 184 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütüldü.
35 ilde eşzamanlı operasyon
Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Yozgat’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda toplam 184 şüpheli gözaltına alındı.
Yetkililer, yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünün, bazı isimlerin aranma kaydı bulunduğunun ve örgüte finansal destek sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
22 kişi tutuklandı, 33 kişiye adli kontrol talebi
Yakalanan şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, emniyet birimleri ve görevli personelin çalışmaları takdir edildi. Ayrıca terörle mücadelede kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.