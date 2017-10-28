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353 metelik gemi boğazdan geçti

353 metre uzunluğundaki dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişti. Geçiş sırasında boğaz, tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
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