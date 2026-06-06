39 ilde DEAŞ operasyonu: 361 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, son 20 günde 39 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların, örgütün faaliyet ve finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik son 20 günde 39 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 361 şüpheli gözaltına alındı.
Finans yapılanması da hedef alındı
İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilerin yakalandığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri ve finans kaynaklarına yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, operasyonların kesintisiz devam edeceği ifade edildi.