Google Haberler

43 ilin geçiş güzergahında "sis denizi"

43 ilin geçiş güzergahın Kırıkkale'de oluşan sis denizi, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Havadan kaydedilen görüntülerde şehrin, kartpostallık bir manzaraya dönüştüğü görüldü.

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, kent merkezini tamamen kapladı. Yüzlerce metre yükseklikten kaydedilen görüntülerde şehir, adeta beyaz bir sis tabakasının altında kaldığı görüldü.

Ana arterler, yüksek katlı yapılar ve yerleşim alanları sis bulutu içerisinde silik şekilde seçilirken, gökyüzünde beliren güneşle birlikte mavi tonların hakim olduğu ayrışan iki katman dikkat çekti.

Yüksek noktalardan bakıldığında kent dokusu sis denizi üzerinde zaman zaman belirginleştiği anlarla görüntülere yansıdı. Yoğunluğunu sabah saatlerinde artıran sisin, öğle saatlerine doğru yer yer dağılmaya başladığı gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!
Yanlış yola giren belediye otobüsü trafiği tehlikeye attı!
Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza
Sağlıksız şartlarda üretime en üst sınırdan ceza
Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!
Kaza kask kamerasında: “Allah’ım sana geliyorum” diye panikledi, otobüse çarptı!
Shenzhou-22 fırlatıldı: Çin’den ilk acil astronot kurtarma görevi
Shenzhou-22 fırlatıldı: Çin’den ilk acil astronot kurtarma görevi
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: Güzergahını değiştirdi, hastayı yetiştirdi!
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: Güzergahını değiştirdi, hastayı yetiştirdi!
Kilometrelerce yürüdüler, dağlarda kaya balı hasadı yaptılar
Kilometrelerce yürüdüler, dağlarda kaya balı hasadı yaptılar
Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans gösterisi
Cem Yılmaz’dan yapay zekayla dans gösterisi
İstanbul’da hortum görüldü
İstanbul’da hortum görüldü
Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
Köln Bonn Havalimanı’nda skandal: Yolcular cam kırıp piste daldı
450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor
450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
Togg T10F tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı
10 liraya çanta ve ayakkabı izdiham çıkardı
10 liraya çanta ve ayakkabı izdiham çıkardı