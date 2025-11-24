450 yıllık köy hayalet köye dönüştü...Köyde sadece 4 kişi yaşıyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı yaklaşık 450 yıllık bir geçmişi bulunan kırsal Çökene Mahallesi'nde sadece 3 hanede hayat devam ediyor.

Büyükorhan’a 25 kilometre uzaklıktaki Çökene, 1980’li yılların sonunda derinleşen su sorunu nedeniyle hızla boşalmaya başladı. Köy halkı yıllar içinde çevre ilçe ve beldelere göç ederken, mahalle uzun süre tamamen ıssız kaldı. Harabeye dönen yerleşim, nüfusun tamamen dağılmasıyla 2008’de statü kaybederek Bademli Mahallesi’ne bağlandı.

30 yıl sonra ata toprağına dönüş

Yaklaşık on yıl önce başlayan sınırlı geri dönüş sürecinin öncülerinden biri de köyün eski muhtarı Hüseyin Kaya ve eşi Fadime Kaya oldu. 30 yıl yaşadıkları Bursa’dan yeniden Çökene’ye dönen Kaya ailesi, köydeki misafirhane niteliğindeki tek hareketli haneyi oluşturuyor.

64 yaşındaki Fadime Kaya, su sorununun köyü tamamen dağıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Su olmayınca insanlar ne yapsın? Köy dağıldı, geri dönen olmadı. Şimdi sadece 3 hanede duman tütüyor. Bir zamanlar 50’den fazla ev vardı, şimdi 4 kişiyiz.”

“Keşke eskisi gibi olsak”

Terk edilen eski evlerin büyük bölümünün yıkık ve kullanılmaz durumda olduğunu söyleyen Kaya, köyün eski kalabalık günlerini özlemle anıyor:

“Manzarasıyla, doğasıyla çok güzel bir köydü. Su kesilince herkes göç etti. Biz Bursa’da çocuklarımızı büyüttük ama aklımız hep buradaydı. Döndük, yaşamı yeniden kurduk ama eskisi gibi kalabalık olmak isterdik.”