Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can bu hafta Avusturya merkezli kripto para alım-satım platformu BitPanda’nın Türkiye ve Mena Genel Müdürü Elbruz Yılmaz’ı konuk etti. Hızla gelişen blockchain ve kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Elbruz Yılmaz, yeni yatırımcılara uyarılarda bulundu. 2020’de Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Yılmaz, geçen hafta aldıkları 170 milyon dolarlık yeni yatırımla Avusturya’nın ilk unicorn’u olduklarını kaydetti. Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

➤ Şu anda 5 binden fazla kripto para teknolojisi var. Bazıları aynı altyapıyı kullanıyor, bazısı ise kendi unique teknolojisini geliştiriyor.

➤ Blok zincir ve kriptoloji giderek farklı alanlarda kullanacak. Örneğin akıllı kontratlar, sağlık datalarının saklanması vs. gibi. Fakat şu anda finansal uygulamalara odaklanılmış vaziyette.

➤ Bitcoin 12 yıllık bir teknoloji. Her teknolojinin hayatımıza ilk girişinde olduğu gibi burada da birtakım spekülasyonlar olacak.

➤ Bitcoin işlem hacmi açısından kayda değer bir seviyeye geldi ama hala sığ bir pazar. Elon Musk gibi insanların attığı mesajlar insanlarda bir şeyleri kaçırıyorum etkisi yaratabiliyor.

➤ Geçen sene kurumsal yatırımcıların Bitcoin aldığı bir dönem oldu ve bu trend devam ediyor. Dolayısıyla fiyatı artmaya devam ediyor.

➤ Binlerce alt coin var. Hala kendilerine kullanım alanı arıyorlar. Biz coinleri belirli bir seçici kuruldan geçirerek ona göre kullanıcılara sunmaya çalışıyoruz.

➤ Bitpanda'nın indeks ürünü bir sepet. En çok işlem hacmi yapmış olan kriptoları bir sepette topluyoruz. "Hangisini alacağınızı bilemiyorsanız bu sepettekileri değerlendirebilirsiniz" diyoruz.

➤ Kullanıcıların kullandığı platformlar birinci öncelikte. Finansal sağlığı, şeffaflığı ve siber güvenliği çok önemli. Bizim soğuk cüzdanlarımız her sene denetimden geçiyor. Avrupa'da bazı ülkelerde lisanslıyız.

➤ "Evimi sattım, arabamı sattım. Kriptoya girdim, bütün paramı kaybettim" gibi şeyler duyuyoruz. İşleme geçecekleri zaman yatırım bütçelerini iyi belirlemeleri gerekiyor. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama akademimizde destek olmaya çalışıyoruz.

➤ Yatırımcılar para transferlerinde işlem süreçlerine baktığımızda ödeme ve para çekme metotlarına dikkat etmeliler. Biz referans koduyla para yüklüyoruz. Kredi kartlarıyla ödeme yapılabiliyor. Papara'yla çalışıyoruz.

➤ Biz kullanıcıyı Bitpanda'ya üye yaparken bir süreçten geçiriyoruz. Kimlik doğrulama yapıyoruz. Kara para aklama anketimizden geçirmek zorundayız. Platformun güvenliği ve yatırımın temizliği açısından bunlar önemli.

➤ Daha advanced kullanıcılar için grafiklerin, analizlerin olduğu bizim bir de borsa ürünümüz var. Mobil uygulamaları çıkacak yakında.

➤ Bitpanda 2014'te Avusturya'da kuruldu. 3 ortağımız var. 320'den fazla çalışanımız var. Benle beraber çalışan 25 Türk arkadaşımız var. Hızlı büyüyen bir şirket ve geçen sene 52 milyon dolar yatırım aldık.

➤ Geçen hafta 170 milyon dolarlık B serisi yatırım aldık ve değerlememiz 1.2 milyar dolara geldi. Böylelikle Avusturya'nın ilk unicorn'u olduk. Yatırımın önemli bir bölümü Türkiye'de kullanarak Avrupa'da sunduğumuz tüm ürünleri burada da sunacağız.

➤ Amacımız Türkiye'de sadece kripto para değil; değerli madenler, hisse senedi ve diğer ürünlerimizi gerekli lisansları alarak kullanıcılara sunmak.

➤ Eskiden maddi gücü olan insanlar yatırım yapabiliyordu. Şu an o bariyerler azaldı. Amacımız emeklisinden öğrencisine her insanın belirli bir ihtiyacı bizim platformumuzdan karşılamasını sağlamak.

➤ Geçen sene Türkiye'deki borsa üzerinden 700-800 bin kişi hisse senedi işlemlerine geçiş yaptı. Bizim amacımız da bu yatırım araçlarına erişimi sağlamak.

➤ Kripto para pazarı Türkiye'de yükselmeye devam ediyor. Bitpanda olarak buraya geçen sene giriş yaptık. İtalya, Fransa, İspanya pazarlarına da girdik. Hedefimizde yeni pazarlar var.

➤ Bitpanda'da yatırımcılar minimum 100 lirayla yatırıma başlayabiliyorlar.