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5 binden fazla kripto para teknolojisi var

Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can bu hafta Avusturya merkezli kripto para alım-satım platformu BitPanda’nın Türkiye ve Mena Genel Müdürü Elbruz Yılmaz’ı konuk etti.

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Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can bu hafta Avusturya merkezli kripto para alım-satım platformu BitPanda’nın Türkiye ve Mena Genel Müdürü Elbruz Yılmaz’ı konuk etti. Hızla gelişen blockchain ve kripto para piyasasındaki son gelişmeleri değerlendiren Elbruz Yılmaz, yeni yatırımcılara uyarılarda bulundu. 2020’de Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Yılmaz, geçen hafta aldıkları 170 milyon dolarlık yeni yatırımla Avusturya’nın ilk unicorn’u olduklarını kaydetti.

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