5 saat önce aldığı otomobil kül oldu
İstanbul'dan aldığı otomobiliyle Afyonkarahisar'a gitmek üzere yola çıkan bir kişi, 5 saat önce aldığı otomobilin alev alması ile hayatının şokunu yaşadı. Otomobil yol ortasında küle dönerken araç sahibi canını zor kurtardı.
İstanbul'dan otomobil alarak Afyonkarahisar'a doğru yola çıkan bir kişi, 5 saat sonra Yaylabağı beldesine geldiği esnada otomobilden dumanlar çıktığını fark etti.
Sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım isterken, ekipler yaklaşık yarım saat sonra yangını söndürebildi. Olayın ardından araç hurdaya dönerken o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.
