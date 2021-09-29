5 Zincir markete denetim fahiş fiyatları düşürür mü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili olarak "5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu marketlerde denetim başlattı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Uygulamanın gıda fiyatlarına etkilerini Ceyhun Kuburlu ve Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası programında değerlendirdi.
Yıldırım şunları söyledi;
'Etiket yapılan her şeyin sonucudur. Fahiş fiyat artışlarını 5 zincir markete bağlamak doğru değil. Tarım politikalarının değiştirilmesi gerekiyor'