  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. 5 Zincir markete denetim fahiş fiyatları düşürür mü?

5 Zincir markete denetim fahiş fiyatları düşürür mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla ilgili olarak "5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu marketlerde denetim başlattı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Uygulamanın gıda fiyatlarına etkilerini Ceyhun Kuburlu ve Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası programında değerlendirdi.

Yıldırım şunları söyledi;

'Etiket yapılan her şeyin sonucudur. Fahiş fiyat artışlarını 5 zincir markete bağlamak doğru değil. Tarım politikalarının değiştirilmesi gerekiyor'

Diğer Videolar
Kılıçdaroğlu'dan 3600 ek gösterge açıklaması
Arslantepe'de 3 bin 600 yıllık iki çocuk iskeleti bulundu
Kılıçdaroğlu: İktidarımızda bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğim
Beylikdüzü'nde 12 ton küçük boy balığa 77 bin 448 lira ceza
Akıncı ile F-16 ilk kez yan yana uçtu
Şirketlerin 2022 Yönetici Kriterleri
Binlerce koyun dönüş yolunda
İspanya'da lavlar denize yaklaştı şiddetli patlamalar olabilir