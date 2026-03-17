Google Haberler

50 bin TL’lik motosikletiyle 146 bin TL’lik ceza yedi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yapılan denetimlerde bir sürücü, değerinin yaklaşık üç katı tutarında ceza alırken toplamda 12 motosiklet trafikten men edildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletlere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Trafik Şube ekiplerinin Cumhuriyet Meydanı, Gazi Bulvarı ve DSİ kavşağında yaptığı uygulamalarda, özellikle tescilsiz, plakasız ve abartı egzoz kullanan motosikletler mercek altına alındı.

Denetimler sırasında en dikkat çeken olay ise bir sürücünün aldığı ceza oldu. RGM Moto Gusto marka 60 ADD 861 plakalı motosikleti kullanan B.A.G.’ye; plaka gizleme, abartı egzoz, havalı korna ve LED donanımı gibi ihlaller nedeniyle toplam 146 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün motosikletinin piyasa değerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Genel uygulama kapsamında kurallara uymayan 12 motosiklet trafikten men edilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Toplamda 12 sürücüye 165 bin TL idari para cezası uygulanırken, ekipler denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Popüler Videolar
Video Haberler
