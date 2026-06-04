50 milyon TL'lik 4 araç çıkan yangında kül oldu
Bakırköy Yeşilköy'de gece saatlerinde bir oto galeride çıkan yangında milyonlarca lira değerindeki araçlar alevlere teslim oldu. Galeri önünde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 3 araca daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 otomobil zarar görürken toplam hasarın yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA