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52 katlı gökdelende yangın

Ataşehir'de bulunan 52 katlı gökdelenin 12'inci katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa bir süre sonra söndürüldü.
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