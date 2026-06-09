6 bin araçlık koleksiyon kurdu: En değerli parçası servet değerinde
Sakarya'da yaşayan Mesut Sezer, çocukluk yıllarında başlayan model araba tutkusunu 6 bin parçalık dev bir koleksiyona dönüştürdü. Değeri 1500 sterline ulaşan nadir modellere sahip olan Sezer, koleksiyonunu çocuklarına miras bırakmayı ve gelecekte özel bir sergi alanında koleksiyonerlerle buluşturmayı hedefliyor.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.