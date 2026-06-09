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6 bin araçlık koleksiyon kurdu: En değerli parçası servet değerinde

Sakarya'da yaşayan Mesut Sezer, çocukluk yıllarında başlayan model araba tutkusunu 6 bin parçalık dev bir koleksiyona dönüştürdü. Değeri 1500 sterline ulaşan nadir modellere sahip olan Sezer, koleksiyonunu çocuklarına miras bırakmayı ve gelecekte özel bir sergi alanında koleksiyonerlerle buluşturmayı hedefliyor.

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