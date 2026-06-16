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65 ilde mali suç operasyonu: 346 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Tefecilikten nitelikli dolandırıcılığa, rüşvetten kara para aklamaya kadar birçok suça karıştıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

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