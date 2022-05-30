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AB Liderler Zirvesi'nde Rusya protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi bir grup Ukraynalı, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması için protesto düzenledi.

DÜNYA Haber Merkezi
AA
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"Ukrayna'ya Destek" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine çok sayıda Ukraynalı, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği bina yakınındaki Schuman Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler "Rus gaz ve petrolüne hayır", "Soykırımı finanse etmek nasıl bir duygu?", "Avrupa cesur ol", "Rusya'dan petrol ve gaz alma" yazılı afişler açtı.

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, AB üyesi ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almamasını talep etti.

Gösterinin, bugün başlayacak ve gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, yaptırımlar ve enerji gibi konularının görüşüleceği AB Lideler Zirvesi öncesi yapılması dikkati çekti.

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