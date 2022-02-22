ABD askerlerinin Polonya'da bekleyişi sürüyor
Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı “cumhuriyetler"in bağımsızlığını tanımasının ardından gerginlik artarken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Polonya'ya sevk edilen askerlerin Rzeszow kasabasına oluşturulan askeri üste bekleyişi devam ediyor.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını açıklamış ve bölgeye asker gönderme kararını dünyaya duyurmuştu.
Etiketler