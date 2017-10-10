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ABD Konsolosluğu'na gidenler içeri alınmıyor

Dün bayram nedeniyle kapalı olan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu bugün açıldı. Vize randevusu olanlar içeri alınmazken, bu kişilere bir mesaj kağıdı veriliyor.
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