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Göçmenler elleri ve ayaklarında zincirlerle gönderildiler

ABD'de sınır dışı edilmek üzere Chicago kentine 50 kilometre mesafedeki Gary Havaalanı'na getirilen yasa dışı göçmenler elleri ve ayakları zincirli olarak uçağa bindirildi.
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