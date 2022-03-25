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ABD'li askerler Ukrayna'da görüntülendi

Amerikalı askerler Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş bir aydır devam ediyor.

Dünyanın birçok ülkesinden paralı askerler savaşmak için Ukrayna'ya giderken ABD'li askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. 

Görüntülerde yanan bir binanın yakınında olan Amerikalı askerlerin rahat tavırları dikkat çekiyor.

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