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ABD'liler arabadan inmeden yapılan Kovid-19 test merkezlerine yöneldi

ABD'nin başkenti Washington'da sokaklar yeni tip koronavirüs salgını endişesiyle sessizliğe gömülürken, ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.
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