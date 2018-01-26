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"ABD bayraklarıyla cirit atıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?" dedi.
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