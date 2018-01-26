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"ABD'nin kafa karışıklığı devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin 'güvenli hat' önerisi ile ilgili olarak, "Maalesef bu konuda ABD'nin kafa karışıklığının devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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