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"ABD'yle önce güveni tesit etmemiz lazım"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile Dolmabahçe Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "ABD ile ciddi bir konuyu görüşmemiz için güven tesisi lazım. Güven tesis edilmesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.
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