ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

"Acılı Ciğer Yeme Yarışması"

Hatay'da bir esnafın düzenlediği "Acılı Ciğer Yeme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu. Esnaf Savaş Yasinoğlu'nun her yıl geleneksel hale getirdiği, acılı sos ve biberle hazırladığı ciğer kebaplarını yiyen 8'i kadın 19 yarışmacı zor anlar yaşadı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.