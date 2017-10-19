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Adalet Bakanı: ABD'nin bazı talepleri karşılandı

Adalet Bakanı Gül, vize krizinin çözümüne yönelik dün ABD'li heyet ile gerçekleştiren görüşmeye ilişkin, "ABD'nin bazı talepleri karşılandı, olumlu bir sonuca bağlanacağını düşünüyorum" dedi.
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