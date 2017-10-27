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Adalet Bakanı Gül'den Büyükada davasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül, Büyükada davası sanıklarının tahliye edilmesine ilişkin pazarlık iddialarının söz konusu olmadığını söyledi.
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