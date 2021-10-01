Adana'da kadınlara kebap ustalarından eğitim

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Şubesi koordinatörlüğünde, Adana İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) iş birliğiyle düzenlenen projede kadın kursiyerlere kebap ustaları ve şefler, eğitim veriyor.

Adana kebap yapımının en ince detaylarına kadar eğitimi verilen kursta kadın kursiyerlerin kebapçılarda çalışabilecekleri seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.

KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, yaptığı açıklamada, "Adana'da kebap istihdamında iş gücünün sıkıntı yaşadığını gördük. Kadınların, kadın kebapçıların bu alanda olmadığını fark ettik, neden kadın kebap şeflerimiz yok dedik. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istedik." dedi.

Kebap yapımıyla ilgili 3 aylık eğitimi dolduran 14 kadın kursiyerin iş başı programı yapacağını ifade eden TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş da eğitimi bitiren kadınların Adana'da kebapçılarda çalışacağını belirtti.