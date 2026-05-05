Adana’da pes dedirten olay: 5 döner yiyip kaçtılar
Adana'nın Seyhan ilçesinde gece dönercisine gelen iki yetişkin ve bir çocuk, yedikleri 5 döner ile içtikleri içeceklerin ücretini ödemeden lüks araçlara binerek uzaklaştı. İşletme sahibi duruma tepki gösterdi.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.