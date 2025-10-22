“Adana’da sıradan bir gün” şakası tehlikeli bitti: Oyuncak silahla polise yakalandılar
Adana’nın Kozan ilçesinde sosyal medyada takipçi artırmak isteyen iki genç, trafikte elindeki oyuncak silahla arkadaşına şaka yaparken polis ekiplerine yakalandı. Gençler, gerçek silah zannedilen oyuncakla yaptıkları tehlikeli şaka sonrası büyük panik yaşadı.
Olay, Adana’nın Kozan ilçesi Göç Yolu’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, “Adana’da sıradan bir gün” adıyla sosyal medyada mizah içerikleri paylaşan iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı şeritteki arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi.
Gençler, bu anları video kaydına alırken kırmızı ışıkta durdukları noktada, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri durumu fark ederek olaya müdahale etti.
Gerçek silahı görünce paniklediler
Polisin araçlarına yönelmesiyle neye uğradıklarını şaşıran gençler, gerçek silah çekildiğini görünce panikledi.
Durumu açıklamaya çalışan gençler, ellerindeki silahın oyuncak olduğunu belirtti.
Kısa süreli paniğin ardından gençlerin gözaltına alınmadığı, ancak tehlikeli hareketlerinden dolayı uyarıldıkları öğrenildi.