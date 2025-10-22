“Adana’da sıradan bir gün” şakası tehlikeli bitti: Oyuncak silahla polise yakalandılar

Olay, Adana’nın Kozan ilçesi Göç Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, “Adana’da sıradan bir gün” adıyla sosyal medyada mizah içerikleri paylaşan iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı şeritteki arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi.

Gençler, bu anları video kaydına alırken kırmızı ışıkta durdukları noktada, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri durumu fark ederek olaya müdahale etti.

Gerçek silahı görünce paniklediler

Polisin araçlarına yönelmesiyle neye uğradıklarını şaşıran gençler, gerçek silah çekildiğini görünce panikledi.

Durumu açıklamaya çalışan gençler, ellerindeki silahın oyuncak olduğunu belirtti.

Kısa süreli paniğin ardından gençlerin gözaltına alınmadığı, ancak tehlikeli hareketlerinden dolayı uyarıldıkları öğrenildi.