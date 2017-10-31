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Adana'da yangın

Adana'da bir yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
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