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Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adil Öksüz, saat 12.12'de aracın sol arka kapısından kelepçesiz olarak indiriliyor.
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