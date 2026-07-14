'Adınız cinayete karıştı' dediler, 2 milyon lirayla kaçtılar
Amasya'da 67 yaşındaki bir kadın, adının cinayet soruşturmasına karıştığı yalanıyla telefonda kandırıldı. Sivil polis gibi davranarak eve gelen iki şüpheli, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları alıp kaçtı. JASAT ekiplerinin kamera kayıtları, saha çalışmaları ve teknik analizlerle izini sürdüğü şüpheliler Giresun'da yakalandı. Ele geçirilen para ve altınlar aileye teslim edilirken, zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA