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Afganistan'da çatışmalar şiddetleniyor

Afganistan Savunma Bakanlığı, Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Afganistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırılarda 47 Taliban üyesinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 25 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Taliban'a ait 2 sığınak, 1 araç, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

 

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