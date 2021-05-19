Afrika’ya hibrit enerji konteyneri üretecek

DünyaTalks’ta Ceyhun Kuburlu’nun bu haftaki konuğu Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan oldu. Özellikle enerji alanında dünyanın birçok bölgesinde operasyonel teknoloji hizmetleri sağladıklarını anlatan Aslanhan, Afrika’da enerjisiz bölgeler için geliştirdikleri hibrit konteyner projesinin de detaylarını paylaştı.

Aslanhan’ın görüşlerinden öne çıkanlar şöyle:

➤Enerji üretimi, iletim, dağıtım, madencilik, petrokimya, ulaşım gibi alanlarda operasyonel teknoloji paketleri sağlayarak uçtan uca kontrol, otomasyon sistemleri, sensör, elektrifikasyon paketleri gibi hizmetler veriyoruz.

➤Türkiye, Sahraaltı ve Türki Cumhuriyetlerde faaliyet gösteriyoruz. Enerji üretim, iletim, dağıtım, mineral, metal ve kıymetli metaller ile proses endüstrisi alanında hizmetler veriyoruz.

➤2020'de 2019 rakamlarımızın üstüne çıktık. EBITDA'da da ciroda da. Ancak hedefimizin altında kaldık. Pandemi yurtdışı projelerimizi durdurdu, 2021'e ötelendi. Yatırımlar da aynı şekilde ötelendi.

➤Rüzgar enerjisinde bundan 10 yıl önce satılan türbinler 1-2 MW büyüklüğündeydi, bugün 4-5 MW'lar konuşuluyor. Güneşte 10 yıl önce MW'a 1,5 milyon dolar olan yatırım bedelleri bugün 3'te 1 fiyata düştü.

➤Büyümemizi bu yıl enerji, endüstri ve madencilik alanlarında sağlayacağız. Hem Ortadoğu'da hem Asya'da... İhalelerine katıldığımız projeler var. Bu yıl 500 milyon TL'nin üzerinde ciro bekliyoruz.

➤Ciromuzun yüzde 3'ünü Ar-Ge'ye yatıracağız. Şu anda devam eden enerji depolama Ar-Ge projemiz var. Geliştirdiğimiz hibrit konteyner projemiz var. Bittiğinde Afrika'da 50-100 haneli köyün gerekli enerjisini sağlayacak. Prototipimiz yakında bitiyor.

➤Robotik ve Nesnelerin İnterneti alanlarında çalışmalarımız da devam ediyor. Bunla alakalı bir referans projemiz 3. Havalimanı'nda deneniyor. Yaklaşık 5 binin üzerinde sensörümüz var.

➤Nesnelerin internetinde daha fazla giyilebilir ve insan üzerinde taşınabilir sensörler üretmek gibi bir hedefimiz var.

➤Laboratuvar aşamasında olan bir fikrimiz var. Çinko karbongiller 100 yıldır hayatımızda ama burada yenilikçi bir yaklaşımla enerji yoğunluğu daha yüksek bir batarya geliştirmek gibi bir hedefimiz var.