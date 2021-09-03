  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Ağır sanayide enerji verimliliği

Ağır sanayide enerji verimliliği

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu CTN Group Ceo’su Özkan Çetin oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Çetin fabrikalarında çıkan atık gazları elektrik üretmek için kullandıklarını belirtti.

Çetin şunları söyledi;

‘Atık gaz 400 derece çıkıyor. Biz bunu 100 dereceye düşürüp, 300 derece ile elektrik üretiyoruz. Bu üretim şeklinin diğer sürdürülebilir enerji sistemlerinden daha avantajlı çünkü 7/24 üretebiliyorsunuz.’

Diğer Videolar
Birleşik Arap Emirlikleri Taliban'a yardım gönderdi
Ağustos'ta enflasyon yüzde 19,25 ile politika faizini aştı! Ekonomist Selçuk Geçer uyardı
Çin'de 15 gökdelen art arda patlatılarak yıkıldı
Dolar daha düşer mi?
Başkanlar Konuşuyor: Yalova
Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdü.. Bundan sonra ne olur?
İda dehşeti: ABD'de 45 kişi araçlarında boğularak öldü
Türkiye ve Azerbaycan SAT komandoları Bakü'de buluştu