Ağır sanayide enerji verimliliği

Çetin fabrikalarında çıkan atık gazları elektrik üretmek için kullandıklarını belirtti.

Çetin şunları söyledi;

‘Atık gaz 400 derece çıkıyor. Biz bunu 100 dereceye düşürüp, 300 derece ile elektrik üretiyoruz. Bu üretim şeklinin diğer sürdürülebilir enerji sistemlerinden daha avantajlı çünkü 7/24 üretebiliyorsunuz.’