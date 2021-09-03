Ağır sanayide enerji verimliliği
Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu CTN Group Ceo’su Özkan Çetin oldu.
DÜNYA Haber Merkezi
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Çetin fabrikalarında çıkan atık gazları elektrik üretmek için kullandıklarını belirtti.
Çetin şunları söyledi;
‘Atık gaz 400 derece çıkıyor. Biz bunu 100 dereceye düşürüp, 300 derece ile elektrik üretiyoruz. Bu üretim şeklinin diğer sürdürülebilir enerji sistemlerinden daha avantajlı çünkü 7/24 üretebiliyorsunuz.’