Ağızlıksız gezdirilen Rottweiler dehşet saçtı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Mersin’in Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi’nde yaşanan olayda, ağızlıksız şekilde gezdirilen Rottweiler cinsi köpek, kontrolden çıkarak çevredekilere saldırdı. İlk olarak yoldan geçmekte olan Şediye Armut isimli kadına saldıran köpek, kadının bacağı ve karın bölgesini ısırdı.

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredekiler ve köpek sahibi, hayvanı kontrol altına almaya çalıştı. Ancak tam bu sırada bölgeden geçen motosikletli bir kurye, olayı görmek için aracını durdurup yaklaştığında köpeğin yeni hedefi oldu.

Kuryeye saldırı anı kamerada

Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kalabalığın ortasına yaklaşan gencin bir anda köpeğin saldırısına uğradığı, yere düşerek can havliyle bağırdığı ve çevredekilerin büyük panikle köpeği uzaklaştırmaya çalıştığı anlar görülüyor.

Saldırıdan sonra kurye güçlükle köpeğin dişlerinden kurtulurken, çevredeki vatandaşlar ve köpek sahibi uzun süre hayvanı zapt etmeye çalıştı.

İki kişi yaralandı, köpek sahibine şikayet

Olay sonrası hem Şediye Armut hem de saldırıya uğrayan motosikletli kurye, hastanede ayakta tedavi edildi. Her iki mağdurun da köpek sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı. Vatandaşlar, tehlikeli ırk köpeklerin ağızlıksız gezdirilmesine yönelik daha sıkı denetim yapılması gerektiğini vurguladı.